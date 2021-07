Il Palermo ha reso noto di "aver acquisito le prestazioni del difensore Alessio Buttaro, del portiere Samuele Massolo e dell'attaccante Edoardo Soleri. Per Buttaro, prelevato dalla Roma a titolo definitivo, la società ha disposto un ingaggio quadriennale. Per Massolo, ex Fermana , un biennale Soleri arriva in prestito annuale con diritto di riscatto dal Padova".



