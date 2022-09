Catania, abbonamenti boom: già prenotati 4500 posti. Pelligra: «Voglio portare squadra in alto»

Le cifre sono da record nazionale: in sette ore il Catania Ssd ha venduto 2350 abbonamenti, ma i tifosi hanno già prenotato 4500 tessere. Segno che sarà quella la cifra reale che sta maturando. Visto che i posti previsti dalla capienza parziale allo stadio Massimino sono meno di 10 mila, entro domenica tutti i posti disponibili potrebbero essere già occupati. Un entusiasmo che negli ultimi anni non ha precedenti quello che si sta verificando in città.

Pubblicità

Ross Pelligra, patron del Catania, è stato ospite del nostro giornale, accolto dal direttore Antonello Piraneo.

Nell’edizione del sabato, in edicola, proporremo due pagine sul club con una lunga intervista all’imprenditore australiano che illustrerà non solo i progetti calcistici, ma anche quelli imprenditoriali che da qui a qualche anno intende realizzare: “Intanto voglio portare in alto la squadra, la priorità è questa.

Poi intendo investire sul territorio per facilitare l’accesso allo stadio delle famiglie, per creare lavoro evitando che i giovani debbano lasciare la nostra bellissima terra del sole”.

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A ROSS PELLIGRA CON IL GIORNALE IN EDICOLA O NELLA VERSIONE DIGITALE

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA