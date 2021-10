Catania, il memorial Maugeri alla piscina Scuderi per ricordare e continuare a lottare

Una giornata per stare insieme, giocando a pallanuoto e ricordando Mauro Maugeri. È questo lo spirito che ha spinto gli amici più cari dell’ex ct del Setterosa, ad organizzare un Memorial master, giunto quest'anno alla terza edizione.

Pubblicità

Mauro Maugeri ci ha lasciati il 30 novembre del 2017. In sua memoria molti tra coloro che lo hanno conosciuto, tutti gli anni si riuniscono per stare insieme per discutere di pallanuoto. E ridere, sdrammatizzando un po’, così come amava fare Mauro.

«Insieme per ricordare, insieme per continuare a lottare». È questo lo slogan del Memorial Mauro Maugeri, che si terrà oggi a partire dalle 9,30 alla piscina “Francesco Scuderi”. Si tratta di un evento di caratura internazionale, considerati i tanti personaggi della pallanuoto mondiale che nel ricordo di Mauro si riuniscono per giocare. È Marcello Duro ad organizzare il trofeo, con il contributo della vedova Maugeri, Graziella Musumeci. Parteciperanno 4 squadre, ognuna prenderà il nome di una delle formazioni dove Mauro Maugeri ha militato in carriera da giocatore o allenatore. Si giocherà e poi si farà solidarietà, infatti il trofeo sosterrà la Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro.

In passato il Memorial si è svolto ad Aci Castello, proprio sotto il Castello, luogo amato da Mauro Maugeri, oggi si giocherà alla piscina “Scuderi”.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA