Chiellini tra addio Nazionale e Juve, 'vittoria che vale tanto'

TORINO, 26 APR - "Un successo che vale tanto: forza Juve, avanti così". C'è soddisfazione nel commento social di Giorgio Chiellini per i tre punti conquistati contro il Sassuolo dai bianconeri, che grazie al 2-1 del Mapei Stadium si sono avvicinati al terzo posto in classifica. Il difensore, entrato nella ripresa, ha annunciato a fine partita l'addio alla Nazionale. "È normale a 38 anni fermarsi e capire delle cose. Se sto bene gioco e salutiamo la Nazionale a Wembley, dove ho raggiunto l'apice della mia carriera. Sarebbe il top salutare la maglia azzurra con una partita celebrativa come quella con l'Argentina: in Nazionale sarà l'ultima sicuro. Lasciamo spazio ai ragazzi che son bravi", ha detto a fine partita ai microfoni di Dazn il difensore, che ha invece glissato sul suo futuro alla Juve. "Lasciamo passare questo quarto posto importante, la finale di Coppa Italia, poi capirò con le mie due famiglie, quella a casa e quella al campo, cosa fare il prossimo anno", le sue parole. La qualificazione Champions e la Coppa Italia sono obiettivi che possono rendere meno amara la stagione e la vittoria di ieri sera "vale oro", sottolinea su Instagram Mattia De Sciglio. Una "vittoria fondamentale" anche per Leonardo Bonucci. "Ciò che è nascosto nel buio viene sempre alla luce", è il messaggio social di Moise Kean, match-winner con la rete nel finale di gara.

