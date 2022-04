Coppa Italia: Pioli, non c'è stata tutta questa differenza

MILANO, 19 APR - "Volevamo vincere. Il risultato è pesante e netto. Non c'è stata tutta questa differenza ma l'Inter ha segnato al momento giusto. Anche sul 2-0 abbiamo continuato a giocare ma possiamo fare di più". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, intervistato da Mediaset dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. "Se subisci tre gol vuol dire che gli avversari hanno giocato con più qualità. Non ci sono mancate determinazione e occasioni da gol. La mia squadra ha ora l'opportunità di dimostrare di essere davvero forte perché abbiamo tutte le possibilità di far bene in campionato", ha concluso l'allenatore rossonero.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA