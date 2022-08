Dall'8 agosto l'app Dazn torna su Sky: ecco i termini dell'accordo sul calcio in tv

Sky e Dazn annunciano oggi di aver firmato un accordo che prevede l’arrivo dell’app di Dazn su Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commerciale Dazn per vedere sul decoder Sky il canale Zona Dazn, con le 7 partite per turno di Serie A e una selezione di eventi. Con questo accordo, gli abbonati Sky Q - via satellite o via internet - che sono anche clienti Dazn, potranno accedere all’offerta direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, tramite il comando “Apri Dazn”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando.

Pubblicità

Dazn offrirà inoltre ai propri clienti, che sono anche abbonati a Sky, la possibilità di sottoscrivere un’opzione, per vedere una selezione di eventi dell’offerta Dazn anche attraverso il canale Zona Dazn, disponibile dall’8 agosto al canale 214 del telecomando Sky. Sul canale sarà possibile vedere le 7 partite per turno di Serie A in esclusiva su Dazn - complementari alle 3 trasmesse sui canali Sky - e una playlist di programmi di approfondimento, contenuti originali Dazn e molto altro, via satellite o via digitale terreste. Per vedere il canale Zona Dazn i clienti Dazn dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a Dazn potrà aderire alle offerte Dazn Standard o Plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l’opzione per vedere il canale Zona Dazn.

“Sky da sempre vuole sostenere la passione dei tanti italiani che amano il calcio e lo sport in generale -ha commentato Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia-. Questo accordo con Dazn crea un’opportunità in più per i tifosi, per vivere al meglio lo spettacolo della Serie A. Oltre alle 3 partite di Serie A per ogni turno trasmesse sui canali Sky, l’app Dazn sarà disponibile su Sky Q, a conferma della nostra strategia di aggregazione delle migliori app in streaming, tutte in unico posto, per un’esperienza di visione semplice e coinvolgente. E chi lo vorrà, potrà anche aggiungere l'opzione dei canali lineari via satellite o digitale terrestre. Si tratta di un deciso passo in avanti affinché la Serie A possa essere fruita su più piattaforme e possa godere di una maggiore visibilità”.

“La diversificazione delle partnership rappresenta un importante asset strategico per la crescita del nostro business -ha dichiarato Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia-. All’interno del piano di sviluppo a lungo termine che stiamo implementando si inserisce quindi anche l'accordo commerciale con Sky che annunciamo oggi. Si tratta di una delle collaborazioni importanti siglate in vista della stagione sportiva 2022/2023 con l’obiettivo di offrire contenuti sportivi live e on demand ad un numero sempre crescente di tifosi ed aumentare così la visibilità delle competizioni che trasmettiamo. Una partnership in linea con la strategia di distribuzione implementata anche a livello europeo, come in Germania dove Sky è già nostro partner”.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA