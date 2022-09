ROMA, 19 SET - Il fastidio al flessore sinistro accusato nel riscaldamento di Roma-Atalanta non ha impedito a Paulo Dybala di rispondere presente alla convocazione dell'Argentina. Il calciatore sarà poi controllato dai medici della Nazionale albiceleste che valuteranno se tenerlo in ritiro o rimandarlo a Trigoria. Stesso discorso per Pellegrini che sarà visitato a Coverciano prima di una decisione definitiva.

