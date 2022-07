Europei giovanili: bronzo per Vittore Simone Borromini

Il giovane palermitano, 15 anni il 18 agosto, è l'erede di Totò Antibo: al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Banska Bystrica in Slovacchia ha corso i 3000 piani in 8'28'55". Al Tuscany Camp dove si allena col tecnico Giambrone, c'è anche la sorella Federica, classe 2006, quest'anno di bronzo con l'Italia agli Europei di corsa in montagna