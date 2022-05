F1: Spagna;Leclerc "prima l'errore, poi un giro alla perfezione"

ROMA, 21 MAG - "E' stata una sessione difficile, ho commesso un errore nel primo tentativo e poi avevo un solo giro, ma sono riuscito a fare tutto alla perfezione e sono davvero contento". Charles Leclerc esulta per la pole conquistata al gp di spagna. "Sono in una posizione forte - ha detto il ferrarista - ma abbiamo faticato con le gomme e ho Max (Verstappen ndr) alle spalle e se non gestiremo al meglio le gomme non sarà facile. Speriamo però di fare una doppietta, con Carlos (Sainz ndr) daremo tutto per ottenere questo". Contento del terzo tempo nelle qualifiche anche Sainz: "E' stato un week end difficile per il calore e il vento, ma ho fatto un discreto giro che ci permetterà di lottare domani. Diciamo che è una buona posizione di partenza. Tutto è possibile e vediamo domani, noi faremo del nostro meglio".

