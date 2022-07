Fiorentina; Jovic,darò 100% Italiano fa lavorare duro

FIRENZE, 11 LUG - "Sono molto felice e orgoglioso di essere qui. Darò il cento per cento. Ci sono bravi ragazzi e buoni giocatori. Mister Italiano fa lavorare duramente, sono felice del rapporto con lui. Mi sto inserendo nel gruppo". Così Luka Jovic, alla presentazione ai tifosi al Viola Village di Moena, parla dei suoi primi giorni alla Fiorentina. Oggi, prima della seduta di allenamento pomeridiana, non c'è stata solo la presentazione dell'ex attaccante del Real Madrid ma anche quella del portiere Pierluigi Gollini, arrivato dal Tottenham. Per lui un ritorno in viola, dopo circa 10 anni: "Avevo bisogno di un posto per me stimolante al massimo, speciale a livello sentimentale - ha detto il nuovo portiere gigliato -. Ho fatto un anno qui da giovanissimo, è stato fondamentale per la mia carriera e senza quell'anno forse non sarei qua oggi. Ringrazio i tifosi, voglio ripagarli in campo".

