Giro d'Italia: a Messina vince Demare e Nibali si gode l'abbraccio della sua città

Un'altra giornata caldissima del Giro d'Italia in Sicilia. Dopo la Avola-Etna di martedì, oggi anche la Catania-Messina vinta in volata dal francese Arnaud Demare, si è svolta tra ali di folla incredibili. Dalla partenza in Piazza Duomo a Catania fino a Messina la città del campione siciliano Vincenzo Nibali, l'abbraccio caldo del popolo siciliano al Giro è stata incredibile.

Demare ha vinto la tappa di oggi allo sprint e lo spagnolo Juan Predo Lopez Perez protagonista sull'Etna insieme al ted3esco Lennard Kamna ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale.

Demare, francese della Groupama-FDJ ha vinto la volata davanti al colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e all’azzurro Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech Pro Cycling). In top-10 anche gli italiani Alberto Dainese, settimo, e Simone Consonni, decimo. La festa è stata però tutta per Vincenzino Nibali, lo "Squalo dello Stretto" che potrebbe essere all'ultimo Giro d'Italia in carriera, dopo aver vinto due volte la corsa rosa, un Tour e una Vuelta. Domani appuntamento con la settima frazione, la Palmi-Scalea (Riviera dei Cedri) di 192 chilometri.

