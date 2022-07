Gp Francia: Verstappen 'manca aderenza, Ferrari molto veloci'

ROMA, 23 LUG - "Oggi ci mancava qualcosa in termini di aderenza, è stato più complicato di quello che avrei sperato". Dopo l'ennesimo secondo posto dietro alla Ferrari di Leclerc in qualifica, Max Verstappen punta sulla gara nel Gp di Francia: "Nel complesso abbiamo comunque una buona macchina per la gara. Speriamo - aggiunge l'olandese della Red Bull - che domani possa essere una giornata a nostro favore. Siamo veloci nei rettilinei e speriamo di poter sfruttare questa qualità . Fiducia? Vedremo domani, farà anche più caldo, ma le Ferrari sono di nuovo molto veloci". Per l'altro pilota Red Bull Sergio Perez "è stata una buona rimonta, per tutto il weekend non ho capito nulla. Ho faticato tantissimo, probabilmente è stato il mio peggior weekend prima delle qualifiche, ma alla fine abbiamo saputo recuperare bene. Gara? Domani il mio obiettivo sarà cercare di battere le rosse. Ma sarà difficile, loro sembrano molto veloci".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA