Il Manchester United risale anche senza CR7, 1-0 a Southampton

ROMA, 27 AGO - Dopo due sconfitte nelle prime due partite della Premier League 2022/23, il Manchester United conquista il secondo successo consecutivo. I 'Red devils', che hanno aperto la 4/a giornata con la sfida in trasferta al Southampton, si sono imposti 1-0 grazie alla rete di Bruno Fernandes al 10' st. L'allenatore olandese Erik Ten Hag ha tenuto inizialmente a riposo Cristiano Ronaldo (in panchina anche Maguire), preferendo affidarsi al trio offensivo formato da Sancho, Bruno Fernandes ed Elanga, da destra verso sinistra, alle spalle di Rashford. Ronaldo è stato inserito al 23' st al posto di Sancho; nel finale (35' st) c'è stato spazio anche per il brasiliano Casemiro, nuovo arrivato dal Real Madrid. Il Manchester United risale in classifica e adesso è a quota 6, a un punto da Brighton, Tottenham, Leeds e Manchester City che, però, devono ancora giocare. L'Arsenal guida con 9 punti in 3 partite.

