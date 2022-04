Il Palermo sbanca Monopoli, terza vittoria di fila

Terza vittoria di fila per il Palermo che si aggiudica lo scontro diretto sul campo del Monopoli e balza al secondo posto in classifica in attesa delle partite di domani e soprattutto delle determinazioni della Lega Pro dopo la cancellazione del Catania dal campionato di serie C. A decidere la partita al «Veneziani» i gol di Valente nel primo tempo e Brunori nel secondo.

Rosanero in controllo della partita senza sbavature per tutta la partita: il vantaggio del Palermo arriva al 19' del primo tempo su un cross dalla sinistra di Giron che trova Valente sul secondo palo pronto alla deviazione vincente; a firmare il raddoppio Brunori, che blinda così il suo primo posto nella classifica capocannonieri con il ventiquattresimo gol in campionato, con un tiro a giro all’incrocio dei pali dal limite dell’area.

Nel prossimo turno il Palermo riposerà, dal momento che non si disputerà il derby contro il Catania che era in programma al «Barbera», poi chiuderà il campionato sul campo del Bari prima dell’inizio dei play-off.



