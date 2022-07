Jacobs 'ho rosicato a vedere semifinale, tornerò più forte'

ROMA, 19 LUG - "E' stato triste vedere nella semifinale dei 100 la mia corsia vuota, mi ha fatto rosicare tanto e però mi ha dato più energia per tornare più forte di prima". Così l'azzurro Marcell Jacobs in una conferenza stampa organizzata a Eugene dopo la delusione patita ai Mondiali a causa di un infortunio. "Io non ho nulla di grave, ma bisogna avere il tempo per fare tutto nel migliore dei modi - dice ancora l'olimpionico -. Forse abbiamo accelerato un po' i tempi, ma io non ce la facevo a stare fuori. Ora bisogna avere calma, c'è un mese di tempo prima degli Europei, dove voglio arrivare al top, e ancora tante altre gare in stagione"

