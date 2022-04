Juric esalta Lukic, 'è centrocampista completo'

TORINO, 23 APR - "Abbiamo fatto veramente bene: nel primo tempo potevamo segnare di più, nella ripresa un po' di sofferenza ma sono soddisfatto": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta il successo per 2-1 contro lo Spezia. Il match-winner è stato Sasa Lukic: "Puntavo molto su di lui, è un centrocampista completo - i complimenti dell'allenatore all'autore della doppietta all'Olimpico Grande Torino - e ha sempre mantenuto un rendimento al di sopra delle aspettative". Si è visto Seck all'esordio, Praet è tornato a disposizione: "L'ex Spal ha margini di crescita enormi, il belga è un grande acquisto per questo finale di stagione" aggiunge Juric in conferenza stampa. Lo Spezia, invece, si è svegliato troppo tardi: "Ma qui a Torino ha sofferto anche chi sta lottando per lo scudetto - dice Thiago Motta sulla formazione granata - e mi è piaciuta la reazione della mia squadra: abbiamo preso due gol evitabili, ma nella ripresa abbiamo giocato bene". Ora c'è bisogno di ripartire dopo quattro gare di fila senza vincere: "Abbiamo un giorno di riposo per riprenderci e digerire la sconfitta, poi penseremo alla prossima partita - spiega il tecnico dei liguri - e già dal primo allenamento dovremo proiettarci a domenica prossima".

