TORINO, 05 SET - E' perfettamente riuscito l'intervento di meniscectomia artroscopica selettiva esterna cui si è sottoposto Paul Pogba. Lo fa sapere la Juventus, che però non svela i tempi di recupero del centrocampista francese. Per il classe 1993 comincerà la riabilitazione, comincia ufficialmente la sua corsa contro il tempo per il Mondiale in Qatar di fine novembre.

