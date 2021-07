Filippo Randazzo si è qualificato per la finale olimpica del salto in lungo ai Giochi di Tokyo saltando 8,10 metri, sesta misura complessiva. Il lunghista di San Cono che salta i colori del Gs Fiamme Gialle è tornato dallo scorso autunno ad allenarsi con il suo scopritore Carmelo Giarrizzo. Serviva 8,15 per la qualificazione diretta ma il suo 8,10 gli ha permesso di entrare tra i 12 finalisti

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA