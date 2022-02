La manita del palermo affonda la Turris

Torna al successo il Palermo di Silvio Baldini che al Barbera batte la Turris per 5-0 riscattando la sconfitta di martedì per 4-1 sul campo del Foggia. Tutto facile oggi per i rosanero contro i campani alla quinta sconfitta consecutiva che si complicano la vita da soli sbloccando la partita in favore dei padroni di casa con un autogol di Sbraga al 10'. Arrotondano poi il punteggio le reti di Floriano al 43' del primo tempo e nel secondo tempo Brunori al 7', Luperini all’11' e Soleri al 45'. In classifica il Palermo tiene il passo del Catanzaro vittorioso sul campo del Taranto per 1-0.



