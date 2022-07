Malagò "Dybala? Importante tenerlo in Serie A"

ROMA, 19 LUG - 'Dybala alla Roma? E' un giocatore importante: penso che per il campionato italiano, dopo aver perso pezzi come De Ligt e Koulibaly, sia un bene riuscire a trattenere gente come lui, a prescindere dal tifo". Parola di Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della Giunta tenutasi oggi a Roma. "Se l'argentino è uno degli ingaggi più importanti della storia del club? Sì, per me ha fatto bene a non prendere la numero 10', conclude Malagò.

