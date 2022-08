Milan: De Ketelaere, mi sento un trequartista offensivo

MILANO, 05 AGO - "Tecnicamente ho buone qualità, do una mano nella finalizzazione e a fare assist. Sono un giocatore dinamico. A livello di posizione ho fatto più ruoli. Mi vedo come un trequartista, mi piace giocare vicino ad un'altra punta. Mi sento un trequartista offensivo": lo dice il neo rossonero Charles De Ketelaere nella conferenza stampa di presentazione organizzata a Milanello. Il belga ha notato l'intensità degli allenamenti della squadra guidata da Stefano Pioli e vuole dare il massimo per vincere con il suo nuovo club. E dal suo arrivo al Milan c'è chi ha ipotizzato il paragone con Kakà. "Era un grande giocatore - racconta De Ketelaere - ho visto molti suoi video. Io ho le mie caratteristiche e le mie qualità. Spero di portare gli stessi successi al Milan che ha portato lui".

