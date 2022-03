Mondiali: 4-0 alla Giamaica, Canada qualificato

TORONTO, 27 MAR - Il Canada si è qualificato ai Mondiali 2022 in Qatar battendo la Giamaica 4-0 a Toronto e assicurandosi di finire in uno dei primi tre posti delle qualificazioni della zona Concacaf. Un giorno prima della fine dei playoff, i canadesi non possono più essere raggiunti dall'attuale quarta, il Costa Rica. Parteciperanno in Qatar (21 novembre-18 dicembre) alla loro seconda Coppa del Mondo, 36 anni dopo la prima in Messico nel 1986.

