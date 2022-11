Mondiali: Bale, con il Galles fino a quando mi vorranno

ROMA, 30 NOV - "Vorrei continuare a giocare con la mia nazionale il più a lungo possibile, ma soprattutto finché sarò voluto". Lo ha detto il capitano Gareth Bale dopo l'eliminazione al primo turno dei Mondiali in Qatar. La nazionale gallese, che è tornata a giocare una fase finale della Coppa del Mondo a distanza di 64 anni dalla precedente apparizione, ha conquistato solo un pareggio, all'esordio con gli Usa (1-1) e poi ha rimediato due sconfitte con Iran (2-0) e Inghilterra (3-0). L'unica rete è stata realizzata su calcio di rigore contro il Team Usa proprio dal 33enne Bale, che ieri sera contro i "cugini" inglesi è uscito all'intervallo per un infortunio. "E' un momento difficile: non siamo stati - ha evidenziato il recordman di presenze e reti con la nazionale gallese - all'altezza delle aspettative, ma comunque andiamo via dal Qatar a testa alta e ora - ha concluso - dobbiamo pensare alle qualificazioni per gli Europei del 2024".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA