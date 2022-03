Mondiali: Mancini, 'mia Italia sa cosa deve fare'

PALERMO, 23 MAR - "Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la partita di domani: abbiamo provato qualcosa nella mezza giornata di ieri, per questo abbiamo cercato di rimanere quelli dell'eruopeo, tranne qualcuno. Ma i ragazzi sanno quello che devono fare". Lo dice Roberto Mancini, ct della nazionale, alla vigilia della semifinale dei play off per il Mondiale, contro la Macedonia del Nord. "La delusione di quattro anni fa? Inutile ritornarci sopra, basta esser concentrati ha aggiunto il ct - È una squadra che sa giocare a calcio e deve essere concentrata su quello che deve fare in campo".

