MotoGp: Quartararo, a Silverstone motivato nonostante penalità

ROMA, 04 AGO - "La penalità avrà il suo peso in gara, ma non devo diventare matto, dato che questa non è l'ultima gara dell'anno. Nella prima parte delle vacanze ero ossessionato dall'idea di fare velocemente questo long lap, adesso invece no". Il leader del mondiale MotoGp, Fabio Quartararo, sembra pronto alla ripresa della stagione dopo la pausa anche se nel Gp di Gran Bretagna a Silverstone subirà la sanzione inflittagli per l'incidente con Aleix Espargaro in Olanda. "Sarà una gara diversa, una sfida diversa ma mi sento motivato - ha detto il francese della Yamaha in conferenza stampa -. Farò il long lap nei primi giri, vivrò il weekend in modo normale, nella strategia terrò conto della penalità. Qui l'anno scorso sono riuscito a lottare per la vittoria, Silverstone è una pista molto tecnica, soprattutto nel primo settore. Non c'è motivo per cui io debba andare piano stavolta"

