NBA: Dinwiddie segna sulla sirena, Dallas batte Brooklyn

LOS ANGELES, 17 MAR - Dallas ha interrotto a quattro la serie di successi consecutivi di Brooklyn vincendo (113-111) grazie a un canestro da tre punti sulla sirena di Spencer Dinwiddie. La notte dell'NBA è stata segnata dall'uscita per infortunio di Stephen Curry, colpito alla caviglia sinistra. A New York, la star di Nets Kevin Durant e quella dei Mavericks Luka Doncic hanno lottato colpo su colpo. Durant pensava di aver strappato il successo a Brooklyn con una tripla a 10 secondi dalla fine, ma sul possesso finale lo sloveno ha lanciato Dinwiddie verso il canestro vincente di Dallas. I Golden State Warriors si sono spaventati quando hanno visto Curry uscire prima dell'intervallo durante la sconfitta casalinga contro Boston (110-88). La star della franchigia californiana è stata colpita alla caviglia sinistra da Marcus Smart quando il giocatore dei Celtics si è tuffato per recuperare un pallone. "Odio gli infortuni e spero che Steph stia bene - si è giustificato Smart - Non l'ho visto, mi sono solo tuffato per cercare di riprendere la palla. Non sono un giocatore cattivo". Giannis Antetokounmpo, ancora una volta, ha portato i Milwaukee Bucks alla vittoria (135-126) segnando 36 punti sul campo dei Sacramento Kings. Anche Devin Booker ne ha realizzati 36 nella vittoria del leader della Western Conference Phoenix a Houston (129-112). A Cleveland, Joel Embiid ha fatto quasi altrettanto bene nel giorno del suo 28esimo compleanno, segnando 35 punti nella vittoria di Philadelphia ai Cavaliers. Rudy Gobert ha segnato 14 punti, 20 rimbalzi e 4 stoppate nella vittoria degli Utah Jazz (125-110) a Chicago.

