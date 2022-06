Nuoto: Mondiali; Quadarella in finale negli 800 sl

ROMA, 23 GIU - Simona Quadarella ha raggiunto la finale degli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto a Budapest e domani potrà cercare quella medaglia che le è sfuggita nei 1.500, dove è giunta quinta. L'azzurra ha fermato il cronometro sull'8'27"96 (settimo tempo) che le ha garantito la qualificazione senza eccessivo sforzo. "Negli 800 cerco conferme malgrado sappia di non essere brillante come al solito - ha detto la romana, autrice del triplete 400-800-1500 sia a Glasgow 2018 sia a Budapest nel 2021 - Non sono abituata a metabolizzare le sconfitte, ma come a Tokyo ho questa seconda possibilità e cercherò di coglierla. Pensavo di fare un po' meno. Ho consapevolmente mollato verso la fine lasciando andare l'americana", ovvero Lea Smith (8'25"19, già oro nella 4x200 e bronzo nei 400 stile libero). In semifinale i quattro farfallisti: Piero Codia e Federico Burdisso nei 100, Silvia Di Pietro ed Elena Di Liddo nei 50; bene Lorenzo Zazzeri che è passato nei 50 stile libero, mentre si è fermato Luca Dotto. Finalmente un bel crono, passaggio e tanta fiducia per Margherita Panziera nei 200 dorso. Eliminata la staffetta 4x200 stile libero, fuori dai primi otto per diciotto centesimi.

