Open d'Italia: Donald, qui a Roma grandi giocatori

ROMA, 14 SET - "Sono felice di essere qui, Roma è un posto speciale. Il percorso del Marco Simone Golf & Country Club è in un ottimo stato di forma e tutti i giocatori con cui ho parlato in questi giorni non hanno fatto altro che rimarcare questo aspetto. Sono entusiasta che all'Open d'Italia, un torneo importante, siano arrivati tanti grandi giocatori come, tra gli altri, Rory McIlroy, Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick e Francesco Molinari". Lo ha detto Luke Donald, capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023, alla vigilia della 79/a edizione dell'Open d'Italia. "Il processo di qualificazione per i giocatori europei alla Ryder Cup - ha aggiunto Donald in conferenza stampa - è iniziato la scorsa settimana. Ho avuto modo di giocare al BMW PGA Championship con Francesco Molinari e sono rimasto impressionato dai suoi colpi e dalle sue giocate. Con i vicecapitani, Edoardo Molinari e Thomas Bjorn, stiamo cercando di formare al meglio il campo per fornire al team Europe un piccolo vantaggio nella sfida agli Usa". Poi un pensiero sulla scomparsa della Regina Elisabetta. "E' stata un'icona per molti, una persona straordinaria che ha dedicato la sua vita per servire il suo Paese".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA