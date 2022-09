Premier: Nottingham Forest sprofonda, altro ko e penultimo posto

ROMA, 16 SET - Malgrado i 21 calciatori acquistati in estate, un calciomercato da record, con oltre 161 milioni spesi in una sola sessione, è crisi nera per il neopromosso Nottingham Forest, penultimo nella classifica della Premier League con soli 4 punti (solo il Leicester, che è ultimo con un punto, ha fatto peggio) e sconfitto anche questa sera nell'anticipo dell'8/a giornata del campionato inglese. La squadra allenata da Steve Cooper si è arresa sul proprio campo - il City Ground - al Fulham per 3-2. Il Nottingham era comunque passato in vantaggio dopo 11' con Awoniyi ma, nella ripresa, la squadra londinese ha ribaltato tutto, realizzando il pareggio con Adarabioyo al 9', quindi passando in vantaggio con Palhinha al 12'. Reed ha calato il tris al 15', inutile il gol di O'Brien al 32', se non a rendere leggermente meno doloroso il tracollo casalingo. Il Fulham è 6/o con 11 punti, davanti al Chelsea con 10: i 'Blues', però, hanno una partita in meno. Nell'altra sfida di questa sera successo di misura per 1-0 dell'Aston Villa in casa contro il Southampton: ha deciso il match Jacob Ramsey, dopo 41' di gioco. 'Villans' al 13/o posto della classifica con 7 punti, mentre i 'Saints' sono a pari merito.

