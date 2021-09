Rivincita del City sul campo del Chelsea: Gabriel Jesus affonda i campioni d'Europa

Un gol di Gabriel Jesùs al 9' st ha deciso la sfida di campionato fra Chelsea e Manchester City, rivincita della finale di Champions League vinta dai Blues a maggio. Il brasiliano, schierato da Guardiola nella formazione iniziale, è stato bravo a intervenire dopo una conclusione di Cancelo. Poco dopo, al 17' st, una rete di Lukaku è stata annullata per fuorigioco. A Manchester, lo United non punge nonostante la presenza di Cristiano Ronaldo, e per la prima volta negli ultimi 12 anni l'Aston Villa vince, per 1-0 a Old Trafford, con gol di testa di Hause al 43' st. In pieno recupero, al 48' st, Bruno Fernandes fallisce il rigore che avrebbe potuto dare il pareggio agli uomini di Ole Gunnar Solskjaer. Ora al comando della Premier League c'è un quartetto con 13 punti, composto da City, United, Chelsea e Liverpool, ma i Reds di Jurgen Klopp hanno una partita in meno, visto che meno di due ore affronteranno il Brentford e vincendo andrebbero in fuga.



