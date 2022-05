Rivoluzione Barcellona e Lewandowski si avvicina

ROMA, 17 MAG - I giornali catalani Mundo Deportivo e Sport, oggi in edicola, rilanciano la vicenda legata al possibile arrivo a Barcellona di Robert Lewandowski, che ha già annunciato il proprio addio al Bayern Monaco, un anno prima della scadenza (2023) del contratto. L'obiettivo in Catalogna è di costruire un Barcellona che possa lottare per tutti i titoli, Champions e Liga soprattutto. L'allenatore Xavi, a tal proposito, ha chiesto - scrivono i giornali - fra i sette e gli otto acquisti. I giocatori ai saluti, invece, dovrebbero essere una decina. "Lewandowski, sì al Barça", scrive in prima pagina il Mundo Deportivo. "Il polacco - rivela il giornale - si è convinto, dopo avere parlato con Xavi, ad accettare anche un grosso taglio sullo stipendio. I blaugrana, comunque, dovranno trattare con il Bayern Monaco". Il costo del cartellino di Lewandoswki si aggira sui 40 milioni.

