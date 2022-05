Roma: Rui Patricio "tifosi meritano vittoria Conference"

ROMA, 21 MAG - "Dover vincere implica anche una maggiore responsabilità. Dobbiamo fare del nostro meglio, lottando per il club e per i tifosi, e dobbiamo ricordarcelo. Ogni giocatore conosce le proprie responsabilità; sa cosa deve fare, perché siamo professionisti. Sappiamo che è molto importante e faremo il possibile perché i tifosi meritano sicuramente questo trofeo". Rui Patricio, in un'intervista al sito dell'Uefa, guarda così alla finale di Conference League. "Sono orgoglioso perché è sempre stato uno dei miei obiettivi principali: arrivare in finale, soprattutto in Europa - ha continuato -. Dall'inizio della stagione è stato sempre questo l'obiettivo. Quando giochiamo una competizione, qualunque essa sia, dobbiamo fare tutto il possibile per vincerla. Arrivare in una finale europea è il sogno di ogni giocatore, ma il prossimo anno dovremo lottare per altri trofei". Infine un commento su come sia lavorare con Mourinho: "È stato un anno straordinario in cui abbiamo imparato molto. È stato fantastico lavorare con Josè: tutto quello che facciamo e per cui lottiamo è vincere ed è per questo che siamo riusciti ad arrivare in finale".

