Ronaldinho a Taormina per il Champions charity award

È arrivato ieri sera a Catania l'ex stella brasiliana del Psg, del Barcellona e del Milan Ronaldinho. L’ex pallone d’oro è a Taormina dove domenica riceverà il «Champions charity award» nel corso della manifestazione, organizzata dalla EvenTao, Nations Award in cui vengono assegnati dei riconoscimenti a personaggi famosi che si sono distinti nel mondo della beneficenza.

Pubblicità

Ronaldinho presterà anche la sua immagine per la promozione di un vino, un Nero d’Avola, che fa parte del progetto «The Wine of Champions» di Fabio Cordella, titolare in Salento dell’omonima cantina vinicola e scopritore di talenti nel mondo del calcio fra cui l’attuale commissario tecnico della nazionale ungherese Marco Rossi.

Oltre a Ronaldinho sono già coinvolti nel progetto «The Wine of Champions» anche Gigi Buffon, Julio Cesar, Cafu, John Terry, Marco Materazzi, Vincent Candela e Roberto Carlos.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA