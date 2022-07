Ronaldo non si presenta all'allenamento dello United

ROMA, 04 LUG - Cristiano Ronaldo è sempre più lontano del Manchester United. Il portoghese, che ha più volte fatto intendere di non voler rimanere a Old Trafford, perché preferisce giocare in una squadra che partecipa alla Champions, oggi non si è presentato all'allenamento dei 'Red Devils' "per motivi familiari". La notizia è stata riportata dal club britannico sul proprio sito online. I media inglesi hanno parlato di divorzio imminente fra CR7 e il club.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA