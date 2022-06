Ross Pelligra: «Catania una scelta imprenditoriale ma anche di cuore, grandi progetti per la squadra e la città»

«Un grande progetto per la squadra e per la città. Un progetto più grande di quello che abbiamo immaginato a Varese. Il mio gruppo, composto da imprenditori australiani e imprenditori locali, dovrà lavorare insieme per la crescita di questo territorio. La nostra ambizione non è solo di natura sportiva, ma anche sociale. Vogliamo avvicinare i più piccoli al calcio, formare degli sportivi, creare posti di lavoro». Così Ross Pelligra, presidente dell’ominimo gruppo imprenditoriale, che ha avuto dal Comune di Catania l’onere di costituire la nuova società calcistica.

Pubblicità

Con lui questa mattina a Palazzo degli Elefanti, Dante Scibilia, il regista dell’operazione, il vicesindaco Roberto Bonaccorsi e l’assessore allo sport Sergio Parisi che hanno valutato i cinque progetti presentati al Comune.

Nell’arco delle prossime 2/3 settimane saranno definiti i quadri dirigenziali e tecnici della nuova società «che dovrà rilanciare la passione della tifoseria rossazzurra e l’immagine della città. E' stata fatta una scelta da imprenditore ma anche di cuore, perché in Sicilia ci sono le mie origini» ha concluso Ross Pelligra che sul piano sportivo ha dichiarato di voler riportare la squadra ai livelli che merita e anche oltre ma non ha posto obiettivi in termini temporali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA