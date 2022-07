Sampdoria: anche bonus nel contratto di Quagliarella

GENOVA, 03 LUG - Ci sono anche alcuni bonus legati a presenze e gol realizzati nel nuovo accordo che Fabio Quagliarella ha siglato con la Sampdoria fino al 30 giugno 2023. Già la settimana scorsa era stata raggiunta l'intesa di massima ma negli ultimi giorni sono stati definiti i dettagli relativi ai bonus per l'attaccante che riceverà come stipendio fisso 500 mila euro, circa la metà dell'ingaggio che riceveva nella passata stagione. Tra domani e dopo si attende l'ufficialità, poi da mercoledì si unirà al resto della Sampdoria col raduno in programma a Bogliasco prima della partenza per Ponte di Legno dove si svolgerà ritiro della squadra.

