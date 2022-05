Scherma: successi in coppa del mondo, vola l'Italia del fioretto

ROMA, 01 MAG - Primo maggio super per la scherma azzurra in coppa del mondo. L'Italia del fioretto vince tutto, con la squadra maschile che si prende il primo posto a Plovdiv e quella femminile che conquista Tauber. Gli azzurri chiudono la tappa bulgara dominando anche la gara a squadre e facendo suonare ancora l'Inno di Mameli. Accade per la seconda volta in meno di 24 ore, dopo la tripletta nella prova individuale, il quartetto italiano composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi ha superato 45-28 la Francia in finale. Nella tappa femminile in Germania, il team composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Erica Cipressa ha dominato, anche qui, la Francia sconfitta in finale 45-31, per la seconda vittoria stagionale della squadra di fioretto femminile.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA