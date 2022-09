Serie A: Torino-Sassuolo 0-1

TORINO, 17 SET - Il Sassuolo batte 1-0 il Torino in uno degli anticipi della settima giornata di serie A, con una rete in pieno recupero del giovane Alvarez. Nel primo tempo viene annullata dal Var una rete del granata Lazaro per fuorigioco di Vlasic e nel finale il portiere di casa Milinkovic-Savic evita lo svantaggio su una bella conclusione di Frattesi. Nella ripresa pochissimi gli spunti, da entrambe le parti, ma quando ormai lo 0-0 sembrava definitivo è arrivata la rete di testa dell'uruguaiano che porta gli emiliani a 9 punti, a -1 dai granata

