Brunori non basta, il Palermo cade anche a Francavilla

Sconfitta esterna nel campionato di Serie C (Girone C) sul campo della Virtus Francavilla per il Palermo che perde 2-1 e vede allontanarsi il terzo posto distante ora di otto punti. A decidere la partita le reti di Maiorino, su calcio di rigore al 24', e di Patierno al 12' del secondo tempo. Di Brunori, al quindicesimo gol in campionato al 28' della ripresa su calcio di rigore, il gol per i rosanero. La squadra di Baldini è alla seconda sconfitta di fila in trasferta, la terza nelle ultime cinque partite lontano dal "Barbera", e non riesce a centrare la vittoria fuori casa dal 7 novembre, giorno del successo per 2-0 sul campo della Fidelis Andria.



