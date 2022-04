Tennis: Berrettini nuovo stop, salto Montecarlo e Roma

ROMA, 07 APR - Nuovo stop per Matteo Berrettini: il miglior tennista azzurro, numero 6 al mondo, ha annunciato la rinuncia a Montecarlo, Madrid e Roma (in programma dall'8 al 15 maggio), dopo l'operazione alla mano di fine marzo. "Seguendo i consigli dei medici il mio team ed io abbiamo deciso di non forzare i tempi di recupero. Sono quindi costretto a ritirarmi dai tornei di Montecarlo, Madrid e Roma, concedendomi il tempo necessario per raggiungere la forma migliore", dice Berrettini su Instagram. "Non partecipare, in particolare a Roma, è una decisione estremamente difficile ma quella giusta per poter tornare ai massimi livelli. Non vedo l'ora"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA