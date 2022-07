ROMA, 30 LUG - Jannik Sinner ha raggiunto Carlos Alcaraz nella finale del Croatia Open, torneo Atp 250 in corso ad Umago, che si disputerà domani, grazie al successo in semifinale sull'italo-argentino Franco Agamenone (n.136 del ranking), proveniente dalle qualificazioni. Sinner ha vinto in due set: 6-1 6-3, dopo 1h25' di gioco

