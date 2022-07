Tennis: da domani i biglietti per Internazionali d'Italia 2023

ROMA, 14 LUG - Parte domani pomeriggio la prevendita dell'80ma edizione degli Internazionali d'Italia, in calendario dal 10 al 21 maggio 2023 al Foro Italico di Roma, con le qualificazioni previste per l'8 e il 9 maggio. Dopo l'edizione dei record di quest'anno, gli Internazionali d'Italia nel 2023 offriranno uno spettacolo ancor più intenso e ricco rispetto al passato: il tabellone principale maschile crescerà da 56 a 96 giocatori e le giornate di gara passeranno così da otto a dodici, come già avviene oggi per i Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Per quanto riguarda il torneo femminile (categoria WTA 1000), sono in corso colloqui con la WTA per adeguarlo alla lunghezza e alla dimensione di quello maschile, in maniera analoga ai tornei dello stesso livello. Biglietti e abbonamenti saranno disponibili all'indirizzo: hiips://ticketing.internazionaliditalia.org .

