Torino, Radjionic si presenta: "Sono pronto per la battaglia"

TORINO, 07 LUG - "Sono molto felice di essere qua, sono pronto alla battaglia". Si presenta così Nemanja Radonjic, ultimo acquisto in casa Torino. "Io e Lukic siamo molto amici, giochiamo insieme in nazionale da quando eravamo piccoli - prosegue il serbo classe 1996, ai microfoni di Torino Channel - e mi ha parlato di Toro tutti i giorni: mi ha detto che qui c'è un grande club e dei tifosi splendidi". E su Juric: "Non lo conosco, ma anche a Marsiglia c'era un mister croato (Igor Tudor, ndr) - conclude l'esterno offensivo - e so che ci sarà da lavorare duro e dare sempre il massimo". Radonjic è stato prelevato dall'Olympique Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai due milioni di euro

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA