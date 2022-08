Tv: su Sky new entry Chiellini e la novità SkyLights

ROMA, 11 AGO - Giorgio Chiellini entra a far parte della squadra di Sky Sport. E' una delle novità annunciate da Sky per la stagione alle porte. Tornano negli studi pre e post partita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le partite di Serie A, che diventano "SkyLights", gli highlights marchiati Sky Sport, mini film delle partite con il meglio del match in 3' circa, con il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech. Lo scorso weekend hanno preso il via la Premier, la Bundesliga e la Ligue 1, ora tocca alla Serie A (dal 13 agosto, 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match) e alla Serie B (dal 12 agosto, tutti i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout). In attesa del ritorno delle coppe europee. E non solo: dal 22 al 29 settembre torna anche la Nations League con le migliori partite tra nazionali straniere della fase a gironi. Aspettando le Finals (in programma a giugno 2023) e le qualificazioni a Euro 2024, con tutti i migliori incontri della fase a gironi, ad eccezione delle partite dell'Italia. Oltre alla new entry Chiellini, studi e volti Sky Sport confermati con Alessandro Costacurta, Alex Del Piero, Luca Marchegiani, Walter Zenga, Fabio Capello, Esteban Cambiasso, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio e Giancarlo Marocchi. Grazie al recente accordo con Dazn, l'app Dazn è ora su Sky Q, e per gli abbonati Sky c'è la possibilità di aderire ad una specifica offerta Dazn per vedere sul decoder Sky il canale ZONA Dazn (al 214 del telecomando Sky), con le 7 partite per turno di Serie A in esclusiva Dazn e una selezione di eventi.

