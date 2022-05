Volley Nations League, 14 azzurre per esordio ad Ankara

ROMA, 26 MAG - Concluso il ciclo di amichevoli in Toscana la nazionale femminile di pallavolo, campione d'Europa in carica, si appresta ad affrontare la Nations League, al via il prossimo 31 maggio. In vista dell'esordio, il ct, Davide Mazzanti, ha scelto le 14 azzurre che prenderanno parte alla Pool 2 in programma all'Ataturk Sports Hall di Ankara dal 31 maggio al 5 giugno. Avversarie dell'Italia saranno le padrone di casa della Turchia, Belgio, Olanda e Cina. L'Italia partirà per la capitale turca domenica 29 maggio da Milano e il 31 scenderà in campo contro le turche. Il nuovo format del torneo si articolerà in tre settimane di gioco, durante le quali ogni nazionale disputerà quattro partite, per un totale di 12. Al termine delle tre pool le migliori sette squadre (più la Turchia), si affronteranno nella Final Eight in programma ad Ankara dal 13 al 17 luglio. Queste le convocate: palleggiatrici, Francesca Bosio e Ofelia Malinov; schiacciatrici, Alessia Gennari, Sofia D'Odorico, Elena Perinelli, Alice Degradi e Terry Enweonwu; opposti: Silvia Nwakalor; centrali, Marina Lubian, Sara Bonifacio, Cristina Chirichella, Alessia Mazzaro; liberi, Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.

