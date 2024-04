Pallamano: oggi e domani siciliane in campo nel ricordo di Antonio Pistone, l’ex giocatore del Mascalucia morto in un incidente sul lavoro

Sport

In B rinviata Aetna-Mascalucia. Serie A Gold: oggi l'Albatro Siracusa riceve il Cingoli. Serie A Silver: ultimi 60' decisivi per l'Haenna in chiave play off. Serie A1: l'Erice ospita il Dossobuono. Serie A2 donne: l'Aretusa a caccia del "pass" per la Final Six che vale il salto in A1

Un fine settimana della pallamano siciliana che non vedrà in campo l’Aetna Mascalucia per il grave lutto che ha colpito l’allenatore Piero Pistone con la tragica morte in un incidente sul lavoro del nipote Antonio Pistone che ha vestito con grande impegno e grandi risultati la maglia della società etnea.

L’indimenticabile Antonio Pistone con la maglia dell’Aetna Mascalucia

“Ringraziamo la società Pallamano Aretusa e la Figh Sicilia – ci dice il tecnico etneo distrutto dal dolore come tutta la famiglia Pistone – per la sensibilità avuta nei nostri confronti, in questi giorni di lutto che ha colpito la nostra comunità, acconsentendo alla richiesta di rinvio. Ne approfittiamo per ringraziare tutti per i numerosi messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni”.

“Sei stato uno dei primissimi tesserati della nostra società – scrive l’Aetna Mascalucia – quando da piccolino zio Piero ti ha “obbligato” a fare pallamano che poi ti è pure piaciuta ed hai vinto un titolo regionale nel 2011. Poi sei diventato grande ed hai scelto altre strade anche se mai hai lasciato del tutto la squadra e sappiamo che ci seguivi sempre…Tutti i tuoi ex compagni non ti dimenticheranno mai”. La redazione de La Sicilia in questo difficile momento è vicina alla famiglia Pistone

SERIE A GOLD. Sfida decisiva al PalaCorso di Siracusa per evitare i play out. Oggi (alle 16,30; arbitri Fato e Guarini) l’Albatro Siracusa ospita il Cingoli con le due squadre appaiate in classifica ma distanti solo un punto dalla zona play out. All’andata l’Albatro aveva espugnato il campo del Cingoli e oggi con un successo a due giornate dal termine della fase regolare metterebbe una seria ipoteca sulla salvezza diretta.

Il tecnico spagnolo Mateo Garralda (Albatro Siracusa)

“I nostri avversari sono cresciuti molto in questa seconda parte del torneo – le parole di Mateo Garralda tecnico dell’Albatro – e fanno del contrattacco la loro arma principale. Hanno individualità importanti sugli esterni nell’uno contro uno e al tiro. Noi dovremo essere bravi nei rientri in difesa e nel controllo della palla. Poi difesa attenta e aggressiva sarà importante per vincere la partita che vuol dire tanto per il nostro campionato”.

SERIE A SILVER. Ultimo turno della fase regolare con l’Haenna di Mario Gulino che oggi ospita (alle 18,30 al Palasport di Enna Bassa; Bertino e Bozzanga) il Romagna con un posto nei play off promozione già ipotecato, deve solo provare a battere i romagnoli e sperare che alle 16 a Palermo (Bocchieri e Scavone) il Cus batta il Lanzara Salerno per chiudere al7° posto nella griglia promozione.

SERIE A BRONZE. Nella poule promozione una difficile trasferta attende il Team Mascalucia con il lutto al braccio per la scomparsa di Antonio Pistone e dopo il pari contro il Prato, il sette di Massimo Randis proverà a fare bene in casa del Bologna (oggi alle 20,30; Bassan e Bernardelle). Per la poule retrocessione già in salvo il Giovinetto Petrosino di scena oggi alle 16,30 (Fasano e Lorusso) a Chieti.

SERIE B. Rinviata Aetna Mascalucia-Aretusa, oggi si giocano tre partite: Marsala-Ragusa (alle 17,30; Sardisco e Venturella); Scicli Social Club-Cus Palermo (alle 19,30; Manuele e Manzella) e Girgenti-Villaurea (alle 18,30; Trapani e Danubio). Domani il programma si chiude con la capolista Alcamo che ospita il Messina (alle 18; Pollaci e F. Nania) e Albatro Siracusa-Sport Club Scicli (alle 16; Manuele e Manzella).

SERIE A1 DONNE. Torna in campo l’Erice a caccia della posizione migliore nella griglia play off scudetto con le trapanesi che oggi alle 18 (Castagnino e Manuele) ospitano il Dossobuono.

Un time out dell’Aretusa di A2 donne