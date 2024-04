Playoff Nba: i Nuggets e i Knicks soffrono ma vanno sul 2-0

agenzia

Vittorie a fil di sirena sui Lakers e su Philadelphia

ROMA, 23 APR – Due partite decise al fotofinish hanno lanciato New York e Denver sul 2-0 nelle rispettive sfide di playoff Nba: i Knicks hanno superato Philadelphia 104-101, mentre i Nuggets campioni in carica si sono imposti 101-99 sui Lakers. Anche Cleveland ha un doppio vantaggio su Orlando grazie al successo 96-86 ottenuto nella terza partita in programma nella notte italiana. impegnata contro Orlando. A Denver, è risultato decisivo un canestro fil di sirena di Jamal Murray, che ha fatto esplodere di gioia una ‘Ball Arena’ che aveva assistito con preoccupazione alla prestazione di LeBron James e compagni. Come nella prima partita, Los Angeles ha cominciato meglio, arrivando a 20 punti di vantaggio a metà del terzo quarto. Anthony Davis (32 punti, 11 rimbalzi) ha lanciato i Lakers prima dello show di LeBron (26 punti, 8 rimbalzi, 12 assist) ma dall’altra parte si è infine svegliato Nikola Jokic (27 punti, 20 rimbalzi, 10 assist) per iniziare la rimonta, prima che ci pensasse Murray (20 punti) a far pendere la bilancia per Denver. Anche i Knicks sembravano sul punto di arrendersi con i Sixers che con i punti di Joel Embiid (34, più 10 rimbalzi) e Tyrese Maxey (35) si sono trovati a +5 a 30 secondi dalla fine. New York si è salvata con due tiri da tre di Jalen Brunson e Donte DiVincenzo e ha poi chiuso con due tiri liberi finali di L’OG Anunoby. Embiid ha criticato l’arbitraggio, dicendo che i 76ers dovrebbero “condurre per 2-0″, ma vinceremo la serie. Siamo la squadra migliore e continueremo a lottare”.

