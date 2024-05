Portogallo: André Villas-Boas nuovo presidente F.C. Porto

agenzia

Finisce era di Pinto da Costa, presidente della squadra dal 1982

LISBONA, 27 APR – Il nuovo presidente della società sportiva F.C. Porto è André Villas-Boas, già allenatore della squadra nella stagione 2010/11. Le elezioni per i nuovi organi societari, a cui hanno partecipato 26.700 soci, si sono svolte sabato 27 aprile e lo spoglio si è concluso nella notte. L’avversario di Villas-Boas, Jorge Pinto da Costa, che guidava la squadra fin dal 1982, ha riconosciuto la sconfitta. Questa vittoria arriva al culmine di mesi di tensione, caratterizzati da tafferugli come quello verificatosi all’assemblea generale di novembre dell’anno scorso o, ancora, dagli atti vandalici alla casa di Villas-Boas. Per queste violenze diversi membri della tifoseria organizzata del Porto sono attualmente detenuti o comunque sotto inchiesta.

