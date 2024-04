Scherma: Discobolo Sciacca promosso in Serie A1 di sciabola femminile e la Sicilia fa festa per altri tre salti di categoria

Sport

Il prossimo anno Cus Catania in A2 di spada maschile, Club Scherma Palermo in B1 di sciabola maschile e Catania Fencing Club in B2 di spada maschile. Maria Roberta Casale e Lorenzo Arcidiacono (Cus Ct) ai Mondiali giovanili

La scherma siciliana continua a brillare e non solo con i grandi campioni come le due spadiste Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e il fiorettista Daniele Garozzo che hanno già staccato il “pass” per i Giochi di Parigi dove saranno tra i sicuri protagonisti, ma anche per la vitalità di un movimento che è sempre in continua crescita.

Le ragazze del Discobolo Sciacca promosse in A1 donne e i ragazzi che si sono confermati in B1 di sciabola

Ai campionati di società che si sono svolti a Piacenza la Sicilia ha conquistato dei significativi salti di categoria. Nella finale di Serie A2 di sciabola femminile c’è stata l’impresa firmata dalla ragazze del Discobolo Sciacca in pedana con Aida Pia Figlioli, Carolyn Frenna, Siria Mantegna e Marina Savona che hanno riportato il club agrigentino in Serie A1 chiudendo al terzo posto.

La squadra del Cus Catania promossa in A2 con il maestro Matteo Scamarda

Al maschile ha fatto festa il Cus Catania che il prossimo anno avrà due squadre in Serie A2 di spada dopo la promozione del quartetto maschile secondo a Piacenza con Gabriele Giovita, Francesco Lodato, Stefano Santangelo e Giovanni Sinatra.

Maria Roberta Casale (Cus Catania) ai Mondiali giovanili

Lorenzo Arcidiacono (Cus Catania) ai Mondiali giovanili con i colori del Portogallo

In A2 donne ha mantenuto la categoria il quartetto cusino composto da Maria Roberta Casale che dal 12 aprile vestirà l’azzurro ai Mondiali giovanili in Arabia Saudita (ci sarà anche il cusino Lorenzo Arcidiacono ma con i colori del Portogallo), Yuliia Mukoid, Eleonora Santonocito e Chiara Sinatra, chiudendo al 6° posto.

Il terzetto della Catania Scherma (Benedetta Giuffrè, Elena Pennisi e Beatrice Del Bello) con il maestro Luca Scamarda

E si conferma in Serie A2 donne di spada anche il terzetto della Catania Scherma composto da Beatrice Del Bello, Benedetta Giuffrè ed Elena Pennisi che a Piacenza ha chiuso al 10° posto.

La squadra del Club Scherma Palermo protagonista a Piacenza

In Serie B2 di sciabola maschile, lasquadra del Club Scherma Palermo formata da Giulio Cecere, Riccardo Ingargiola, Antonio Sabbadin e Alessandro Mangiapane ha conquistato una storica promozione in Serie B1 chiudendo al 3° posto. E a Piacenza doppia festa per il Club Scherma Palermo, visto che in contemporanea si è svolta la prova nazionale paralimpica con Marcella Li Brizzi e Marzia Naschini che hanno conquistato il pass per i tricolori Assoluti.

Il terzetto della Catania Fencing Club promosso in B2 di spada maschile

L’Ultima promozione siciliana porta la firma del terzetto del Catania Fencing Club il prossimo al via della Serie B2 di spadagrazie al successo nella finale di Serie C1 con Stefano Di Fato, Gabriel Mancini e Leonardo Mattia..

Nella finale di Serie A2 di fioretto maschile, 7° posto della Scherma Modica con Leonardo Aprile, Mattia Pitino, Fernando Scalora e Francesco Spampinato e al 10° posto il Club Scherma Siracusa con Francesco Barcio, Lorenzo Pagliaro, Pierluigi Rapisarda e Salvatore Rossitto.

In Serie B1 conferme nella sciabola maschile per il Discobolo Sciacca al 6° posto con Francesco Corso, Giuseppe Porrello, Tommaso Rossi e Simone Vullo e per la Scherma Modica all’8° posto nel gfioretto femminile con Ottavia Iacono, Cecilia Raunisi, Carla Scarso e Milana Stepovyk.