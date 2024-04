agenzia

Il romano battuto 6-1 7-6 dal russo Kotov

ROMA, 03 APR – Semaforo rosso per Flavio Cobolli al Grand Prix Hassan II” in corso a Marrakech. Il 21enne romano, n.63 ATP ed ottava testa di serie, ha ceduto per 6-1 7-6(5), dopo quasi due ore di gioco, al russo Pavel Kotov, n.68 del ranking. Nei quarti Kotov affronterà il vincente del match che questa sera vedrà di fronte Fognini e Djere.

